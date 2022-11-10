У ЄС хочуть закрити в'їзд «росіянам» з окупованих територій України та Грузії
Тепер попередньо узгоджене рішення мають ухвалити на офіційному рівні, інформує
Рада ЄС та Європейський парламент попередньо домовилися не визнавати закордонні паспорти, видані Росією на окупованих територіях України та Грузії.
«Російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих РФ регіонах України або на територіях, які відкололися від Грузії, не прийматимуться як дійсні проїзні документи для отримання віз або перетину кордонів Шенгенської зони», - йдеться в
Рішення ухвалено у відповідь на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України, визнання РФ в односторонньому порядку «незалежності» захоплених у 2008 році Абхазії та Південної Осетії (Грузія), а також практику окупанта роздавати на захоплених територіях свої документи.
«Російські проїзні документи, видані в цих регіонах, уже не визнаються чи перебувають у процесі невизнання країнами-членами ЄС. Ухвалене рішення спрямоване на вироблення єдиного підходу, забезпечення спільної візової політики та безпеки країн-членів ЄС», - додається в повідомленні.
Тепер попередньо узгоджений документ має бути затверджений офіційно.