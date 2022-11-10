У ЄС хочуть закрити в'їзд «росіянам» з окупованих територій України та Грузії

Тепер попередньо узгоджене рішення мають ухвалити на офіційному рівні, інформує ZN.ua.

У ЄС хочуть закрити в'їзд «росіянам» з окупованих територій України та Грузії
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Рада ЄС та Європейський парламент попередньо домовилися не визнавати закордонні паспорти, видані Росією на окупованих територіях України та Грузії.

«Російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих РФ регіонах України або на територіях, які відкололися від Грузії, не прийматимуться як дійсні проїзні документи для отримання віз або перетину кордонів Шенгенської зони», - йдеться в повідомленні на офіційному сайті.

Рішення ухвалено у відповідь на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України, визнання РФ в односторонньому порядку «незалежності» захоплених у 2008 році Абхазії та Південної Осетії (Грузія), а також практику окупанта роздавати на захоплених територіях свої документи.

«Російські проїзні документи, видані в цих регіонах, уже не визнаються чи перебувають у процесі невизнання країнами-членами ЄС. Ухвалене рішення спрямоване на вироблення єдиного підходу, забезпечення спільної візової політики та безпеки країн-членів ЄС», - додається в повідомленні.

Тепер попередньо узгоджений документ має бути затверджений офіційно.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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