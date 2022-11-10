Росія знову звинувачує Великобранію, тепер у підготовці до захоплення Запорізької АЕС

Британія все більше стає кісткою в горлі рашистської країни, інформує ZN.ua.

Російська пропаганда поширює фейковий наратив про нібито прибуття до Запоріжжя щонайменше 300 підготовлених британцями бійців Збройних сил України для "нових спроб загарбання" Запорізької АЕС. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Так, запорізький колаборант Володимир Рогов заявив, що "не менше 500 снарядів для гаубиць М777 та реактивних систем залпового вогню HIMARS надійшли останнім часом до підрозділів ЗС України, які ведуть обстріл Запорізької АЕС… [при цьому] щонайменше 300 підготовлених британцями бійців ЗСУ прибули до Запоріжжя для нових спроб загарбання АЕС".

Як наголошують в ЦПД, подібні заяви колаборантів є дезінформативними.


Лія Ільченко, ZN.ua





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