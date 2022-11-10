У Росії вже поліцію змушують вербувати людей на війну – Генштаб

А забезпечення регіональних підрозділів перекладають на плечі працівників підприємств, інформує ZN.ua.

У Росії вже поліцію змушують вербувати людей на війну – Генштаб

У Росії до вербування охочих воювати проти України залучають і поліцію. Про такий випадок у місті Тольятті повідомив Генштаб ЗСУ у своєму зведенні за 10 листопада. А забезпечення регіонального підрозділу переклали на плечі працівників підприємств міста.

Як повідомили у Генштабу, до органів внутрішніх справ Російської Федерації у місті Тольятті Самарської області надійшло розпорядження набрати 1000 кандидатів для служби на тимчасово окупованих територіях України.

А на хімічних підприємствах міста проводиться робота щодо додаткового збору грошей для підтримки регіонального підрозділу, який воює в Україні.

«Це викликає обурення працівників, в яких і без цього щомісячно вираховуються кошти на підтримку мобілізованих, які беруть участь у війні на території України», – йдеться у зведенні Генштабу.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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