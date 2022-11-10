Росіяни тримають жителів окупованої частини Запорозької області у інформаційному вакуумі – Федоров
Окупанти не дають людям можливості дізнаватися новини.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що люди, які проживають на тимчасово окупованій території Запорізької області не знають про успіхи ЗСУ на Херсонщині та взагалі знаходяться в інформаційному вакуумі. Про це очільник міста
“Люди живуть майже в повному інформаційному вакуумі. Вкрай складно доносити інформацію. Сьогодні вранці я розмовляв з мешканцями, які знаходяться у Мелітополі і запитав у них, чи знають вони про те, що війська РФ виходять з Херсонської області. Я почув відповідь “ні”. Це для мене індикатор того, що топновини до них не доходять”, - сказав Федоров.
Також, міський голова закликав тих, хто має родичів або друзів на тимчасово окупованих територіях, розповідати їм актуальну і правдиву інформацію про події в Україні.