Росіяни тримають жителів окупованої частини Запорозької області у інформаційному вакуумі – Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що люди, які проживають на тимчасово окупованій території Запорізької області не знають про успіхи ЗСУ на Херсонщині та взагалі знаходяться в інформаційному вакуумі. Про це очільник міста заявив під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

“Люди живуть майже в повному інформаційному вакуумі. Вкрай складно доносити інформацію. Сьогодні вранці я розмовляв з мешканцями, які знаходяться у Мелітополі і запитав у них, чи знають вони про те, що війська РФ виходять з Херсонської області. Я почув відповідь “ні”. Це для мене індикатор того, що топновини до них не доходять”, - сказав Федоров.

Також, міський голова закликав тих, хто має родичів або друзів на тимчасово окупованих територіях, розповідати їм актуальну і правдиву інформацію про події в Україні.