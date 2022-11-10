Росіяни тримають жителів окупованої частини Запорозької області у інформаційному вакуумі – Федоров

Окупанти не дають людям можливості дізнаватися новини.

Росіяни тримають жителів окупованої частини Запорозької області у інформаційному вакуумі – Федоров
© РИА Мелитополь

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що люди, які проживають на тимчасово окупованій території Запорізької області не знають про успіхи ЗСУ на Херсонщині та взагалі знаходяться в інформаційному вакуумі. Про це очільник міста заявив під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

“Люди живуть майже в повному інформаційному вакуумі. Вкрай складно доносити інформацію. Сьогодні вранці я розмовляв з мешканцями, які знаходяться у Мелітополі і запитав у них, чи знають вони про те, що війська РФ виходять з Херсонської області. Я почув відповідь “ні”. Це для мене індикатор того, що топновини до них не доходять”, - сказав Федоров.

Також, міський голова закликав тих, хто має родичів або друзів на тимчасово окупованих територіях, розповідати їм актуальну і правдиву інформацію про події в Україні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Німеччина надасть 7,6 млн євро для допомоги в пошуках зниклих безвісти українцівНімеччина надасть 7,6 млн євро для допомоги в пошуках зниклих безвісти українців
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Блок рекламы


Похожие новости
Авто розірвало на дві частини: з'явилися фото з місця загибелі СтремоусоваАвто розірвало на дві частини: з'явилися фото з місця загибелі Стремоусова
Зеленський створив військові адміністрації у Херсонській областіЗеленський створив військові адміністрації у Херсонській області
Росіяни відступають і шантажують техногенною катастрофою – ОК «Південь»Росіяни відступають і шантажують техногенною катастрофою – ОК «Південь»
Росіяни відбирають українські паспорти в жителів Запорізької області – ГенштабРосіяни відбирають українські паспорти в жителів Запорізької області – Генштаб
Росіяни не вірять даним про втрати, але все одно готові йти на смерть в УкраїніРосіяни не вірять даним про втрати, але все одно готові йти на смерть в Україні
Війська РФ перетворюють окуповану частину Запорізької області на військову базуВійська РФ перетворюють окуповану частину Запорізької області на військову базу
Росіяни замінували об’єкти критичної інфраструктури Херсона – журналістРосіяни замінували об’єкти критичної інфраструктури Херсона – журналіст
Війська РФ депортують українців із шести громад Херсонської областіВійська РФ депортують українців із шести громад Херсонської області
Під Макіївкою знищено батальйон мобілізованих з Воронезької областіПід Макіївкою знищено батальйон мобілізованих з Воронезької області
РФ створює умови для організованого відступу військ в Херсонській області – ISWРФ створює умови для організованого відступу військ в Херсонській області – ISW
Последние новости
Подгружаем последние новости