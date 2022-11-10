У МЗС України відповіли на заяви РФ щодо переговорів

Після заяв Марії Захарової про нібито готовність країни-агресорки говорити з Українською державою «з урахуванням реалій, що зараз складаються», речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив, що за допомогою цього окупанти хочуть просто виграти час для відновлення сил. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Заява МЗС Росії - чергова димова завіса. Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії. Ми це вже проходили в 2014-2015 роках", - підкреслив речник МЗС.

Ніколенко зауважив, що дії Російської Федерації не свідчать про те, що вона готова до переговорів.

"Нагадаю, що Україна неодноразово пропонувала переговори. Але завжди отримувала або зневажливу реакцію та вимогу підкоритися ультиматумам Кремля, або чергові акти геноциду українців", - додав він.