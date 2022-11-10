Німеччина передала ЗСУ чергову допомогу, до якої увійшли ракети для IRIS-T

До відправлення готується наступна партія.

Німеччина передала ЗСУ чергову допомогу, до якої увійшли ракети для IRIS-T
© Олексій Резніков / Twitter

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, повідомляється на сайті німецького уряду.

До нього ввійшли:

  • ракети для зенітного ракетного комплексу протиповітряної та протитанкової оборони IRIS-T SLM;
  • 30 транспортних засобів Dingo із повним захистом;
  • 18 датчиків та глушників проти дронів;
  • 18 розвідувальних дронів;
  • п'ять великовантажних напівпричепів М1070 Oshkosh;
  • три автонавантажувачі.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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