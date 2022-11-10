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2022-11-10
Німеччина передала ЗСУ чергову допомогу, до якої увійшли ракети для IRIS-T
До відправлення готується наступна партія.
© Олексій Резніков / Twitter
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги,
До нього ввійшли:
- ракети для зенітного ракетного комплексу протиповітряної та протитанкової оборони IRIS-T SLM;
- 30 транспортних засобів Dingo із повним захистом;
- 18 датчиків та глушників проти дронів;
- 18 розвідувальних дронів;
- п'ять великовантажних напівпричепів М1070 Oshkosh;
- три автонавантажувачі.
Анастасія Дейна, ZN.ua