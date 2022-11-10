Новостей.COM ⇒
2022-11-10
Зеленський створив військові адміністрації у Херсонській області
У Каховському та Скадовському районах утворені ВДА.
© Слово і діло
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №760 про створення військових адміністрацій у Херсонській області.
Зокрема, створені:
- Долматівська сільська військова адміністрація Скадовського району;
- Голопристанська міська військова адміністрація Скадовського району;
- Каховська міська військова адміністрація Каховського району;
- Хрестівська сільська військова адміністрація Каховського району.
Оксана Лебедина, ZN.ua