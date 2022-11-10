Зеленський створив військові адміністрації у Херсонській області

У Каховському та Скадовському районах утворені ВДА.

Зеленський створив військові адміністрації у Херсонській області
© Слово і діло

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №760 про створення військових адміністрацій у Херсонській області.

Зокрема, створені:

  • Долматівська сільська військова адміністрація Скадовського району;
  • Голопристанська міська військова адміністрація Скадовського району;
  • Каховська міська військова адміністрація Каховського району;
  • Хрестівська сільська військова адміністрація Каховського району.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Німеччина надасть 7,6 млн євро для допомоги в пошуках зниклих безвісти українцівНімеччина надасть 7,6 млн євро для допомоги в пошуках зниклих безвісти українців
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Блок рекламы


Похожие новости
Росія зазнала у десять разів більше втрат у війні, ніж Україна — ЗеленськийРосія зазнала у десять разів більше втрат у війні, ніж Україна — Зеленський
Росіяни тримають жителів окупованої частини Запорозької області у інформаційному вакуумі – ФедоровРосіяни тримають жителів окупованої частини Запорозької області у інформаційному вакуумі – Федоров
Ворог не робить нам подарунків і жестів доброї волі — ЗеленськийВорог не робить нам подарунків і жестів доброї волі — Зеленський
Україна працює над розширенням "зернової угоди" – ЗеленськийУкраїна працює над розширенням "зернової угоди" – Зеленський
Менше число новин не означає зниження інтенсивності боїв: Зеленський окреслив ситуацію на фронтіМенше число новин не означає зниження інтенсивності боїв: Зеленський окреслив ситуацію на фронті
Не може бути ефективної кліматичної політики без миру – ЗеленськийНе може бути ефективної кліматичної політики без миру – Зеленський
Зеленський обговорив з представницею США при ООН потреби УкраїниЗеленський обговорив з представницею США при ООН потреби України
Росіяни відбирають українські паспорти в жителів Запорізької області – ГенштабРосіяни відбирають українські паспорти в жителів Запорізької області – Генштаб
Під час візиту до Британії Столтенберг відвідає базу, де навчаються українські військовіПід час візиту до Британії Столтенберг відвідає базу, де навчаються українські військові
В Україні продовжать мобілізацію і воєнний стан: Зеленський вніс законопроектВ Україні продовжать мобілізацію і воєнний стан: Зеленський вніс законопроект
Последние новости
Подгружаем последние новости