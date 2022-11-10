Ердоган похвалив Путіна за вихід із Херсону
Лідер Туреччини каже, що це хороший крок для мирного врегулювання, інформує
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав вихід російських військ із окупованого ними українського Херсону є позитивним кроком. Про це він заявив під час брифінгу напередодні візиту до Узбекистану 10 листопада.
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“Нерозумно призначати дату і говорити, коли це закінчиться. Але рішення Росії щодо останнього Херсона – це позитивне рішення, важливе рішення”, - сказав Ердоган.
Він додав, що планує провести перемовини із Росією під час саміту G-20, якщо та братиме в ній участь.
“В іншому випадку ми будемо продовжувати підтримувати телефонну дипломатію з Росією. Ми сподіваємося, що ми досягнемо успіху в медіації”, - додав глава Туреччини.