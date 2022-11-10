Ердоган похвалив Путіна за вихід із Херсону

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав вихід російських військ із окупованого ними українського Херсону є позитивним кроком. Про це він заявив під час брифінгу напередодні візиту до Узбекистану 10 листопада.

Як пише Daily Sabah , президент зазначив, що Туреччина продовжує виконувати роль посередника та проводить роботу щодо закінчення війни в Україні шляхом переговорів.

“Нерозумно призначати дату і говорити, коли це закінчиться. Але рішення Росії щодо останнього Херсона – це позитивне рішення, важливе рішення”, - сказав Ердоган.

Він додав, що планує провести перемовини із Росією під час саміту G-20, якщо та братиме в ній участь.

“В іншому випадку ми будемо продовжувати підтримувати телефонну дипломатію з Росією. Ми сподіваємося, що ми досягнемо успіху в медіації”, - додав глава Туреччини.