Режим Лукашенка оголосив «нацистським» гасло «Жыве Білорусь – Жыве»

При чому МВС не уточнює, чи вважатиметься гасло «нацистським», якщо при його проголошенні не підіймати праву руку з розпрямленою долонею, як це робить опозиція, інформує ZN.ua.

МВС Білорусі внесло до переліку забороненої нацистської символіки та атрибутики гасло «Жыве Білорусь» та відповідь на нього «Жыве», пише білоруська «Радіо Свобода». Це гасло активно використовували представники білоруської опозиції.

Зокрема, в постанові МВС йдеться, що при проголошенні слів «Жыве Білорусь» люди піднімають праву руку з розпрямленою долонею. При цьому в документі не уточнюється, чи вважатиметься гасло «нацистським» без відповідного жесту.

Режим Лукашенка вважає, що «Жыве Білорусь» – це «колабораціоністське вітання» та «символ 30-ї гренадерської (піхотної) дивізії Ваффен-СС».

Вказано, що ініціатором заборони став прбічник режиму Лукашенка, історик та депутат Палати представників Ігор Марзалюк. Він заявляє, нібито «Жыве Білорусь» – калька із нацистського «Зіг хайль».

Автором гасла «Жыве Білорусь» вважають класика білоруської літератури Янка Купала. Ці слова зустрічаються в одному з його віршів 1907 року. При чому гасло стало популярним ще до Першої світової війни, зокрема, серед національної інтелігенції Білорусі.

В часи Другої світової війни гасло використовували не тільки колабораціоністи. «Жыве Білорусь» також використовували загони радянських партизанів та підпільні друкарні.

Вже в часи СРСР вказане гасло перетворили на «Хай живе Радянська Білорусь». Державні установи припинили використовувати гасло після приходу до влади Олександра Лукашенка, але воно стало популярним серед опозиції. А під час протестів 2020 року «Жыве Білорусь» вже лунало під час протестів проти режиму Лукашенка.





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