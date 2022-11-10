Режим Лукашенка оголосив «нацистським» гасло «Жыве Білорусь – Жыве»

МВС Білорусі внесло до переліку забороненої нацистської символіки та атрибутики гасло «Жыве Білорусь» та відповідь на нього «Жыве», пише білоруська «Радіо Свобода». Це гасло активно використовували представники білоруської опозиції.

Зокрема, в постанові МВС йдеться, що при проголошенні слів «Жыве Білорусь» люди піднімають праву руку з розпрямленою долонею. При цьому в документі не уточнюється, чи вважатиметься гасло «нацистським» без відповідного жесту.

Режим Лукашенка вважає, що «Жыве Білорусь» – це «колабораціоністське вітання» та «символ 30-ї гренадерської (піхотної) дивізії Ваффен-СС».

Вказано, що ініціатором заборони став прбічник режиму Лукашенка, історик та депутат Палати представників Ігор Марзалюк. Він заявляє, нібито «Жыве Білорусь» – калька із нацистського «Зіг хайль».

Автором гасла «Жыве Білорусь» вважають класика білоруської літератури Янка Купала. Ці слова зустрічаються в одному з його віршів 1907 року. При чому гасло стало популярним ще до Першої світової війни, зокрема, серед національної інтелігенції Білорусі.

В часи Другої світової війни гасло використовували не тільки колабораціоністи. «Жыве Білорусь» також використовували загони радянських партизанів та підпільні друкарні.

Вже в часи СРСР вказане гасло перетворили на «Хай живе Радянська Білорусь». Державні установи припинили використовувати гасло після приходу до влади Олександра Лукашенка, але воно стало популярним серед опозиції. А під час протестів 2020 року «Жыве Білорусь» вже лунало під час протестів проти режиму Лукашенка.