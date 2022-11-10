Глави МЗС України і Бурнею обговорили продовольчу безпеку

Під час візиту до Камбоджі, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм колегою із Брунею Дато Еріваном Юсофом. Очільники МЗС обговорили ситуацію з енергоресурсами в Україні, продовольчу кризу та розвиток політичного діалогу між країнами. Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter .

"Сьогодні я зустрівся з міністром закордонних справ Брунею Дато Еріваном Юсофом у Пномпені. Вдячний Брунею за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми обговорили шляхи розвитку політичного діалогу, забезпечення продовольчої безпеки та подолання енергетичних викликів України", - повідомив український дипломат.