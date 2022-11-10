Байден про відхід росіян з правобережної Херсонщини: «В російської армії реальні проблеми»
Американський президент назвав очікуваною заяву росіян про відступ, інформує
Президент США Джозеф Байден відреагував на заяву міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу про відведення підрозділів російської армії правобережжя Дніпра на Херсонщині. На його думку, така заява є очікуваною і є підтвердженням того, що армія РФ має великі проблеми. Таку заяву він озвучив 9 листопада під час
Журналісти запитали у Байдена, чи стане це переломним моментом у війні Росії проти України.
«Передусім я вважаю цікавим те, що вони чекали з цим рішенням до завершення виборів (до Конгресу США – ред.). А ми вже давно знали, що вони його ухвалять. І це рішення доводить той факт, що у російської армії – реальні проблеми», – сказав Байден.
Також він відповів на запитання, чи дасть це Україні важелі для початку переговорів з Росією.
«Це дасть усім час, щоб перебудувати позиції на зимовий період. І залишається побачити, чи готова Україна, чи ні, піти на компроміс із Росією», – зазначив президент США.