Байден про відхід росіян з правобережної Херсонщини: «В російської армії реальні проблеми»

Президент США Джозеф Байден відреагував на заяву міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу про відведення підрозділів російської армії правобережжя Дніпра на Херсонщині. На його думку, така заява є очікуваною і є підтвердженням того, що армія РФ має великі проблеми. Таку заяву він озвучив 9 листопада під час пресконференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу.

Журналісти запитали у Байдена, чи стане це переломним моментом у війні Росії проти України.

«Передусім я вважаю цікавим те, що вони чекали з цим рішенням до завершення виборів (до Конгресу США – ред.). А ми вже давно знали, що вони його ухвалять. І це рішення доводить той факт, що у російської армії – реальні проблеми», – сказав Байден.

Також він відповів на запитання, чи дасть це Україні важелі для початку переговорів з Росією.