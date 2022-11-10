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2022-11-10
Війська РФ мінують передмістя Маріуполя – Андрющенко
Окупанти активно укріплюють місто.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупаційні війська почали мінувати околиці міста. Про це він
"Росіяни розпочали мінування передмість Маріуполя. Не лише встановленням “зубів дракону” окупанти укріплюють передмістя. По лінії Агробаза-Бердянське-Шевченко-Приазовське окупанти почали мінування ґрунтових доріг та полів", - написав радник.
Як зазначив Андрющенко, все вказує на прискорене та посилене укріплення міста.
Михайло Яровенко, ZN.ua