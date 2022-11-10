Війська РФ мінують передмістя Маріуполя – Андрющенко

Окупанти активно укріплюють місто.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупаційні війська почали мінувати околиці міста. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Росіяни розпочали мінування передмість Маріуполя. Не лише встановленням “зубів дракону” окупанти укріплюють передмістя. По лінії Агробаза-Бердянське-Шевченко-Приазовське окупанти почали мінування ґрунтових доріг та полів", - написав радник.

Як зазначив Андрющенко, все вказує на прискорене та посилене укріплення міста.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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