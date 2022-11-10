Відносини Маска з іншими країнами варто перевірити — Байден

Президент США Джо Байден вважає, що відносини керівника Twitter Ілона Маска з іншими країнами заслуговують уваги. Про це він заявив на пресконференції, відповідаючи на запитання, чи вважає він Маска загрозою національній безпеці та чи повинен уряд США розслідувати його придбання Twitter за допомогою конгломерату Саудівської Аравії.

«Я вважаю, що співпраця та/або технічні відносини Ілона Маска з іншими країнами заслуговують уваги», — сказав Байден.

Він підкреслив, що не стверджує, що мільярдер робить щось невідповідне, лише те, що вважає за потрібне звернути на нього увагу.

Ілон Маск має значні бізнес-інтереси в Китаї: країна є другим за величиною ринком Tesla, і компанія виробляє близько половини своїх автомобілів на заводах у Китаї. Маска неодноразово критикували за надмірну дружбу з правлячою Комуністичною партією Китаю.

Деякі експерти висловлюють занепокоєння, що зв’язки Маска з Китаєм можуть вплинути на те, як він керує Twitter , наприклад, він може заплющувати очі на китайську урядову пропаганду, або спонсоровані державою кампанії з дезінформації через побоювання, що це може негативно вплинути на його ділові відносини з Пекіном.

У жовтні він запропонував, щоб Тайвань став «особливою адміністративною зоною» Китаю, ідея, яку схвалили в Китаї, але не на Тайвані.

Відносини Маска з Саудівською Аравією також потрапили під пильну увагу, адже компанія Kingdom Holding Co. із Саудівської Аравії та приватний офіс принца Аль-Валіда бін Талала заявили про готовність допомогти найбагатшій людині світу Маску профінансувати покупку Twitter , передавши свою поточну частку вартістю близько $1,89 мільярда.