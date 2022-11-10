Німецькі депутати закликали Шольца покарати Угорщину за проблеми з демократією

Наступного місяця ЄС повинен вирішити, чи призупинити виділення Угорщині 7,5 мільярдів євро, інформує ZN.ua.

Німецькі депутати закликали Шольца покарати Угорщину за проблеми з демократією

Три правлячі партії Німеччини закликають канцлера Олафа Шольца ретельно вивчити реформи верховенства права в Угорщині та підтримати рішення не виділяти Угорщині заблоковані раніше кошти за трьома програмами з ключового фонду ЄС, якщо Будапешт не доведе, що він серйозно ставиться до вирішення давніх проблем щодо відступу від демократії. Про це повідомляє POLITICO.

Рішення призупинити фінансування Угорщини на близько €7,5 мільярдів, чи вважати, що представлені Будапештом антикорупційні реформи достатні для скасування обмежень, країни ЄС ухвалять наступного місяця.

Подібним чином ЄС стримує доступ Угорщини до €5,8 мільярдів коштів на лікування від коронавірусу та перед їх розблокуванням вимагає подальших судових реформ.

Борці з корупцією в Будапешті цього тижня попередили , що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обманює ЄС своїми обіцянками реформ, які експерти та активісти називають недостатніми.

Нагадаємо, що Єврокомісія рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права. Йдеться про суму близько 7,5 млрд євро.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Посол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформиПосол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформи
Блок рекламы


Похожие новости
Байден про відхід росіян з правобережної Херсонщини: «В російської армії реальні проблеми»Байден про відхід росіян з правобережної Херсонщини: «В російської армії реальні проблеми»
NYT: Відправка Україні систем NASAMS вирішує деякі проблеми з боєприпасамиNYT: Відправка Україні систем NASAMS вирішує деякі проблеми з боєприпасами
В ЄС відреагували на останні ракетні запуски КНДР та закликали припинити агресивні діїВ ЄС відреагували на останні ракетні запуски КНДР та закликали припинити агресивні дії
Сі Цзіньпін закликав Шольца до співпраці, попри напруженість у відносинах із ЗаходомСі Цзіньпін закликав Шольца до співпраці, попри напруженість у відносинах із Заходом
"Часи змін": став відомий зміст розмови Шольца з Сі Цзіньпіном, який називав Путіна своїм другом"Часи змін": став відомий зміст розмови Шольца з Сі Цзіньпіном, який називав Путіна своїм другом
План Маршалла: Шольц та фон дер Ляєн закликали партнерів подумати про відновлення України вже заразПлан Маршалла: Шольц та фон дер Ляєн закликали партнерів подумати про відновлення України вже зараз
ISW про ракетні атаки: створюють економічні й гуманітарні проблеми, але не підірвуть волю до перемогиISW про ракетні атаки: створюють економічні й гуманітарні проблеми, але не підірвуть волю до перемоги
Депутати Ради хочуть визнати Білорусь окупованою Росією територієюДепутати Ради хочуть визнати Білорусь окупованою Росією територією
Українські депутати визначились щодо білоруської опозиції – і це не ТихановськаУкраїнські депутати визначились щодо білоруської опозиції – і це не Тихановська
Євродепутати пропонують збільшити допомогу Україні в бюджеті ЄС на 2023 рікЄвродепутати пропонують збільшити допомогу Україні в бюджеті ЄС на 2023 рік
Последние новости
Подгружаем последние новости