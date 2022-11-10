Німецькі депутати закликали Шольца покарати Угорщину за проблеми з демократією

Три правлячі партії Німеччини закликають канцлера Олафа Шольца ретельно вивчити реформи верховенства права в Угорщині та підтримати рішення не виділяти Угорщині заблоковані раніше кошти за трьома програмами з ключового фонду ЄС, якщо Будапешт не доведе, що він серйозно ставиться до вирішення давніх проблем щодо відступу від демократії. Про це повідомляє POLITICO.

Рішення призупинити фінансування Угорщини на близько €7,5 мільярдів, чи вважати, що представлені Будапештом антикорупційні реформи достатні для скасування обмежень, країни ЄС ухвалять наступного місяця.

Подібним чином ЄС стримує доступ Угорщини до €5,8 мільярдів коштів на лікування від коронавірусу та перед їх розблокуванням вимагає подальших судових реформ.

Борці з корупцією в Будапешті цього тижня попередили , що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обманює ЄС своїми обіцянками реформ, які експерти та активісти називають недостатніми.

Нагадаємо, що Єврокомісія рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права. Йдеться про суму близько 7,5 млрд євро.