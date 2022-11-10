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2022-11-10
Байден досі залишається найгіршим кошмаром Трампа — The Financial Times
Той факт, що червона хвиля не перетворилась на червоне цунамі, свідчить про те, що гнів американських виборців не дорівнює безрозсудності, інформує
Вечір вівторка міг стати початком кінця для Джо Байдена. Аналітики стверджували, що проміжні вибори в США можуть спричинити червону хвилю — навіть «цунамі»,
Зрештою, у порівнянні з минулими результатами проміжних виборів, ця хвиля була незначною. Незалежно від остаточних результатів, з'ясування яких може зайняти кілька днів, Байден уникнув проблем, які спіткали Барака Обаму та Білла Клінтона, двох його попередників-демократів. У сьогоднішній жахливо поляризованій Америці це можна вважати перемогою.
Микита Ткаченко, ZN.ua