Байден досі залишається найгіршим кошмаром Трампа — The Financial Times

Вечір вівторка міг стати початком кінця для Джо Байдена. Аналітики стверджували, що проміжні вибори в США можуть спричинити червону хвилю — навіть «цунамі», пише The Financial Tims.

Зрештою, у порівнянні з минулими результатами проміжних виборів, ця хвиля була незначною. Незалежно від остаточних результатів, з'ясування яких може зайняти кілька днів, Байден уникнув проблем, які спіткали Барака Обаму та Білла Клінтона, двох його попередників-демократів. У сьогоднішній жахливо поляризованій Америці це можна вважати перемогою.