Новостей.COM ⇒
2022-11-10
Трамп назвав результати проміжних виборів до Конгресу США «розчаровуючими»
Республіканці не здобули очікуваної переконливої перемоги, інформує
© NASA HQ PHOTO
Колишній президент США, республіканець Дональд Трамп назвав результати проміжних виборів до Конгресу «в певному сенсі розчаровуючими». Про це пише
Трамп анонсував «дуже велику заяву» незабаром. Очікувалося, що республіканці, зокрема ті, яких особисто він підтримав на виборах, візьмуть впевнену перемогу, і після цього Трамп оголосить про свою участь у виборах президента 2024 року.
Проте, наприклад, перегони у Сенат в штаті Пенсільванія, де свого часу республіканці мали впевнену перевагу, виграв лівий демократ Джон Феттерман, який одужував після інсульту, а не знаменитий лікар Мехмета Оз, якого підтримував Трамп.
Юлія Лавришин, ZN.ua