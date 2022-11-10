Трамп назвав результати проміжних виборів до Конгресу США «розчаровуючими»

Колишній президент США , республіканець Дональд Трамп назвав результати проміжних виборів до Конгресу «в певному сенсі розчаровуючими». Про це пише BBC .

Трамп анонсував «дуже велику заяву» незабаром. Очікувалося, що республіканці, зокрема ті, яких особисто він підтримав на виборах, візьмуть впевнену перемогу, і після цього Трамп оголосить про свою участь у виборах президента 2024 року.

Проте, наприклад, перегони у Сенат в штаті Пенсільванія, де свого часу республіканці мали впевнену перевагу, виграв лівий демократ Джон Феттерман, який одужував після інсульту, а не знаменитий лікар Мехмета Оз, якого підтримував Трамп.