FT: Ядерні погрози Росії можуть бути натяком про застосування проти України іншої нищівної зброї

Досі російські погрози щодопосилення війни проти України здебільшого інтерпретувалися як завуальовані натяки на застосування традиційної ядерної зброї. Але існує інший інструмент, який Владімір Путін може розглядати. Це удар тактичного електромагнітного імпульсу (EMP).

Про це в статті для Financial Times пише ветеран сил спеціального призначення Армії США Роджер Пардо-Мауер, який служив в Іраку і Афганістані, а також обіймав посаду заступника помічника міністра оборони США . Він пояснює, що EMP - це зброя, яка створює потужний імпульс енергії. Цей імпульс, у свою чергу, провокує коротке замикання в обладнанні, такому як комп’ютери, генератори, супутники, радіо, ресивери радирів і навіть світлофори. Застосування EMP може вивести з ладу військову і цивільну інфраструктуру України за мить. Країна залишиться без світла, тепла, зв’язку чи транспорту.

Пардо-Мауер зауважує, що російська пропаганда вже обговорювала перспективу застосування EMP. В ефірі одного телеканалів російський полковник демонстрував мапи і графіки, які нібито пояснювали, яким був би ефект, якщо влаштувати такий вибух над Балтійським морем.

«Цілком можливо, що Путін і його генерали попереджали нас про таку можливість, коли озвучували свої загадкові погрози вжити невизначених «військово-технічних заходів»», - припускає американський військовий.

На його думку, вибух тактичної ядерної зброї, швидше за все, був би неефективним проти армії України. Але використання такого озброєння для електромагнітної боротьби - це зовсім інша річ. Результатом такої атаки не буде поява хмари у формі гриба. Швидше над головою з’явиться «блакитна медуза, яка пульсує, після якої запанує тиша». І оскільки вибух відбудеться дуже високо, ніякого звуку, швидше за все, теж не буде.