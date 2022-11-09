Поки в НАТО сперечаються, чи продовжувати надавати Україні підтримку, ми захищаємо їхні кордони – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що не зважаючи на втрати серед військових та цивільного населення, НАТО продовжує обговорення щодо потреби надання додаткової підтримки для України. Про це Данілов сказав у інтерв'ю The Globe and Mail.

«Якщо хтось у якійсь столиці розмірковує, чи варто нам отримувати додаткову військову підтримку чи ні, я хотів би підкреслити, що саме в цей момент сучасні фашисти Путіна вбивають наших громадян. Військових, цивільних і, що найжахливіше, вбивають наших дітей. Не всі у світі сприймають це досить серйозно», - наголосив секретар РНБО.

Данілов відмовився називати конкретних представників Північноатлантичного альянсу, які гальмують процес надання додаткової допомоги Україні. Він також не назвав конкретного озброєння, якого бракує українській армії.

«Нам потрібні всі типи зброї», - додав Данілов.