Війна в Україні не вирішиться "інфантильною логікою зброї" – Папа Римський

Папа Римський Франциск у черговий раз згадав про війну України проти Росії і наголосив, що її "не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї", а потрібно почати діалог. Про це повідомляє італійський портал Agenzia Nova.

"Я маю на увазі шалену війну, жертвою якої стала змучена Україна, і багато інших конфліктів, які ніколи не вирішаються інфантильною логікою зброї, а лише м'якою силою діалогу", - сказав понтифік.

Лідер Католицької церкви згадав свій нещодавній візит до Бахрейну і закликав повернутися до практики діалогу.

"У Бахрейні, як це прийнято на Сході, люди прикладають руку до серця, коли когось вітають. Я теж це робив, щоб звільнити місце в собі для тих, кого я зустрічав. Тому що без прийняття діалог залишається порожнім, здавалося б, він залишається питанням ідей, а не реальності", - додав він.