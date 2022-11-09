Швеція готова змінити конституцію через вимоги Туреччини щодо вступу в НАТО

Швеція планує шляхом внесення змін до конституції посилити своє антитерористичне законодавство, зробивши крок назустріч Туреччині у суперечці щодо умов вступу країни в НАТО. У парламенті Швеції заявили, що відповідні зміни дозволять обмежити свободу зібрань груп, які можуть бути причетні до тероризму, повідомляє DW .

Голосування може відбутися 16 листопада. Якщо парламент країни підтримає відповідні зміни, посилений варіант антитерористичного законодавства набуде чинності з 1 січня 2023 року, інформує ZN.ua .

На думку аналітиків, за такої умови у Швеції буде простіше порушувати справи проти членів забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану.

Із внесенням змін у своє антитерористичне законодавство Швеція виконає одну з головних вимог Туреччини, а також умов, від яких залежить рішення Анкари щодо підтримки заявки Швеції про вступ в НАТО. Туреччина називала Швецію «притулком для терористів».

Раніше новий прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час візиту до Туреччини зазначив, що його країна має намір жорсткіше боротися з тероризмом та злочинністю.

Під час спільної прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом Крістерссон заявив, що Швеція виконає всі свої обов'язки перед Туреччиною щодо захисту від терористичних загроз як до свого вступу до НАТО, так і у майбутній ролі союзника.

Ердоган зазначив, що щиро бажає приєднання Швеції та Фінляндії до Альянсу, однак сподівається на відповідну реакцію на занепокоєння Туреччини питаннями безпеки. За словами Ердогана, його наступна зустріч прем'єром Швеції запланована на кінець листопада у Стокгольмі.