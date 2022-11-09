The Economist: На виборах в США демократи показали кращий результат, ніж очікувалося
Велика республіканська хвиля так і не матеріалізувалася, натомість з’явилися невеликі політичні брижі, інформує
Республіканці, напевне, отримають контроль над Палатою представників, а Сенат залишиться поділеним майже порівну. Такий стан речей, швидше за все, виникне в результаті середньострокових виборів в США. Якщо порівняти очікування більшості прогностиків з тим, про що говорили опитування і на що вказували основи економіки, можна сказати, що демократи показали дуже хороший результат.
І, напевне, це жахливий результат для Дональда Трампа, зважаючи на його президентські амбіції, - пише