The Economist: На виборах в США демократи показали кращий результат, ніж очікувалося

Велика республіканська хвиля так і не матеріалізувалася, натомість з’явилися невеликі політичні брижі, інформує ZN.ua.

The Economist: На виборах в США демократи показали кращий результат, ніж очікувалося

Республіканці, напевне, отримають контроль над Палатою представників, а Сенат залишиться поділеним майже порівну. Такий стан речей, швидше за все, виникне в результаті середньострокових виборів в США. Якщо порівняти очікування більшості прогностиків з тим, про що говорили опитування і на що вказували основи економіки, можна сказати, що демократи показали дуже хороший результат.

І, напевне, це жахливий результат для Дональда Трампа, зважаючи на його президентські амбіції, - пише The Economist. Видання пояснює, що партія президента США майже завжди програє на середньострокових виборах. У 36 з 39 виборчих циклів після Громадянської війни партія, яка контролювала Білий дім, втрачала місця в парламенті. Серед виключень були голосування після імпічменту Білла Клінтона, коли багато виборців вирішили, що республіканці перестаралися, а також після терактів 11 вересня 2001 року. В часи, коли інфляція перевалила за 8%, рейтинг підтримки президента Джо Байдена такий же низький, як рейтинг Трампа в аналогічній точці його президентства. Сенат був поділений порівну між двома партіями. Тож республіканці були по-справжньому налаштовані завоювати обидві палати Конгресу.


Лесь Димань, ZN.ua





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