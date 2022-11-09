Ірландія очікує якнайшвидшого приєднання України до ЄС — глава МЗС

Ірландія очікує якнайшвидшого приєднання України до ЄС, заявив глава МЗС Саймон Ковені. Про це повідомляє Bild .

«Що мотивує багатьох українців - це мрія про інше майбутнє. Таке майбутнє, яке ми маємо сьогодні в ЄС, з точки зору миру, стабільності, процвітання, демократії і всього, що з цього випливає», - зазначив він.

«Але перш за все, країна, яка зараз буквально бореться за своє виживання проти військової наддержави, повинна мати можливість сподіватися на повноправне членство в ЄС, а не на якесь часткове членство чи угоду про сусідство», - заявив Ковені.

Він додав, що крім України, інші країни, такі як балканські держави або Молдова та Грузія, також повинні отримати вигоду від розширення ЄС.

«Ми занадто довго затягували процес прийняття деяких балканських країн», - сказав міністр.

Звичайно, за його словами, мають бути обов'язкові стандарти, яким мають відповідати країни-кандидати.

«Але ми також повинні цінувати прогрес, коли він відбувається», - зазначив Ковені.