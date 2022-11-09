Росія і США відновлять ядерні переговори — Bloomberg

Найближчими тижнями Росія та США планують зустрітися, щоб обговорити відновлення інспекцій об’єктів ядерної зброї відповідно до Нового договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО). Ці переговори були призупинені після російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

Представник Державного департаменту підтвердив, що зустріч Двосторонньої консультативної комісії готується, однак відмовився сказати, коли і де вона відбудеться. Відомо лише те, що відбудеться вона не в Женеві, як зазвичай, адже Швейцарія приєдналася до санкцій проти Росії через її вторгнення.

Прес-секретар зазначив, що США сподіваються на конструктивну зустріч.

Двоє джерел у Москві, які побажали залишитися невідомими, повідомили, що можливим місцем проведення такої зустрічі може стати Каїр.