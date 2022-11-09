Росія і США відновлять ядерні переговори — Bloomberg

Переговори будуть спрямовані на відновлення інспекцій відповідно до договору, інформує ZN.ua.

Росія і США відновлять ядерні переговори — Bloomberg
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Найближчими тижнями Росія та США планують зустрітися, щоб обговорити відновлення інспекцій об’єктів ядерної зброї відповідно до Нового договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО). Ці переговори були призупинені після російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

Представник Державного департаменту підтвердив, що зустріч Двосторонньої консультативної комісії готується, однак відмовився сказати, коли і де вона відбудеться. Відомо лише те, що відбудеться вона не в Женеві, як зазвичай, адже Швейцарія приєдналася до санкцій проти Росії через її вторгнення.

Прес-секретар зазначив, що США сподіваються на конструктивну зустріч.

Двоє джерел у Москві, які побажали залишитися невідомими, повідомили, що можливим місцем проведення такої зустрічі може стати Каїр.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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