Публічно критикував ФСБ: раптово помер екс-заступник і друг Путіна

Сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що 8 листопада у росії помер генерал-полковник Віктор Черкесов.

Черкесов – колишній офіцер КДБ, працював у Ленінграді (потім у Санкт-Петербурзі), очолював управління ФСБ по місту та області, був членом колегії відомства. Переїхавши до Москви, став заступником директора служби, коли її очолив майбутній президент Путін, працював у його передвиборчому штабі.

Після обрання Путіна на пост президента він став його повноважним представником у Північно-Західному федеральному окрузі, був членом Ради безпеки.

Черкесов, до того ж був другом Путіна, але долучився до війни керівників силових структур, став публічно критикувати ФСБ, потрапив в опалу і пішов у парламентську опозицію, пише Радіо Свобода.

Черкесов помер у віці 72 років, повідомив депутат Держдуми Олександр Хінштейн.

"Трагічна звістка: сьогодні вночі на 73-му році життя помер генерал-полковник Віктор Черкесов, колишній керівник служби наркоконтролю та повпред президента в СЗФО", - написав він у своєму телеграм-каналі.

У свою чергу, видавець і журналіст Дмитро Волчек, реагуючи на новину про смерть Черкесова, зазначив, що саме ця людина нищила культурне підпілля в Леніграді.

"Сдох генерал Віктор Черкесов, якого я пам'ятаю в ролі слідчого КДБ, який знищував ленінградське культурне підпілля. За його ініціативою були заарештовані філолог Михайло Мейлах і видавець Слава Долінін. Він влаштовував обшуки у феміністок і займався останньою в СРСР справою про антирадянську агітацію та пропаганду, одним з фігурантів якого була Анна Єрмолаєва, нині знаменита австрійська художниця. Його прізвище мої знайомі вимовляли страшним пошепком, але потім я побачив його на власні очі і одразу зрозумів, що він набитий ідіот. Як не дивно, зрозумів це і Путін, який викинув його на почесне звалище після претензійної статті про чекістський гак... Не здивуюся, якщо теж отруїли, зараз саме такий час, коли вони повинні цькувати один одного, як Магда Геббельс своїх дітей", - цитують Вовчека ЗМІ.