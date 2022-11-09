США підштовхнули Зеленського пом'якшити позицію щодо переговорів з РФ — Politico

Нова позиція президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з РФ була безпосередньо пов'язана з м'яким підштовхуванням з боку адміністрації лідера США Джо Байдена. Про це повідомляє Politico , посилаючись на два джерела, знайомих з ситуацією.

У понеділок, 8 листопада, Зеленський назвав п'ять умов для переговорів з РФ , включаючи ті, про які він говорив раніше, такі як відновлення територіальної цілісності України, покарання за воєнні злочини і репарації. На відміну від попередніх заяв, він не сказав, що Путін повинен бути відсторонений від влади, перш ніж Україна розпочне мирні переговори з Росією.

За словами одного з джерел видання, ця зміна відбулася після багатоденних переговорів між Києвом і Вашингтоном, включаючи візит до України радника з національної безпеки Джейка Саллівана. За словами високопоставленого представника адміністрації США , американські чиновники не говорили безпосередньо Зеленському та його помічникам в Україні змінити свою позицію, але передали, що Київ повинен продемонструвати готовність закінчити війну розумним і мирним шляхом.

Сподівання адміністрації Байдена полягає в тому, що це підтвердить світові, що саме Україна, а не Росія, хоче зупинити війну.

«Це не означає, що вони повинні сідати за стіл переговорів прямо зараз. Ми навіть не думаємо, що зараз є відповідний час, виходячи з того, що робить Росія. Але вони повинні продемонструвати готовність вирішити конфлікт, тому що ніхто не хоче, щоб цей конфлікт закінчився, більше за Україну», - заявив чиновник США .

Демократи і республіканці в останні тижні чинили тиск на команду Байдена, щоб досягнути дипломатичного врегулювання війни. З тих пір американські офіційні особи підтвердили, що вони підтримують зв'язок зі своїми українськими та російськими колегами з метою деескалації напруженості та уникнення прорахунків, хоча найближчої кампанії, яка б змусила сторони до переговорів, не передбачається.

Зеленський оголосив про свою нову позицію напередодні виборів до Конгресу США , на яких республіканці, як очікується, отримають принаймні одну палату, що може поставити під загрозу подальшу фінансову та військову підтримку України.

Представники українського уряду не одразу відповіли на запити щодо коментарів. Рада національної безпеки США відмовилася від коментарів для цієї статті, але вказала на зауваження Саллівана під час його візиту до Києва минулого тижня.

«Розмова, яку ми повинні вести з міжнародним співтовариством на підтримку України, полягає в тому, які умови справедливого і тривалого миру для України? ... Це те, до чого ми маємо намір рухатися, це те, що ми будемо підтримувати, і це те, чого, ми віримо, наші колективні зусилля можуть допомогти досягти», - сказав Салліван під час свого візиту.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що п'ять умов Києва є розумними, оскільки вони відповідають міжнародному праву і змушують Росію заплатити за свої порушення. Він також додав, що Зеленський здається щирим у своїй пропозиції щодо мирних переговорів, якщо Путін налаштований серйозно.

«Ми бачили, як президент Путін пристосовується до реальності», - заявив Тейлор, зазначивши, що Росія вийшла з угоди про постачання зерна і повернулася до неї, а також зменшила ядерні погрози.

Однак, реальні переговори, ймовірно, не відбудуться до тих пір, поки Москва «не зазнає ще кількох військових поразок», вважає дипломат.

Американський дипломат Курт Волкер, який був спеціальним представником з питань України в адміністрації колишнього американського президента Дональда Трампа, стверджує, що США не повинні публічно підштовхувати Київ до переговорів - принаймні, не зараз.

«Очевидно, що Путін не має наміру вести серйозні переговори або приймати ці умови. Путін сповнений рішучості продовжувати воювати і обстрілювати українські міста. Україна повинна рішуче перемагати на місцях, відвойовувати свою територію - і США повинні намагатися допомогти українцям зробити це якнайшвидше», - зазначив Волкер.

Про те, що адміністрація Байдена хоче, аби Київ відмовився від умови про відсторонення Путіна від влади, вперше повідомило видання The Washington Post.