У Пентагоні пообіцяли допомогти Україні звільнити деякі території до зими

Там зазначили, що з погіршенням погодних умов на ЗСУ будуть чекати певні труднощі, тож оборонці пришвидшили свої дії, аби встигнути якнайбільше, інформує ZN.ua.

У Пентагоні пообіцяли допомогти Україні звільнити деякі території до зими
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер заявив, що Штати допоможуть Україні повернути деякі свої території до зими, зосередившись на підтримці для нашої країни. Про це він сказав під час останнього брифінгу.

Щодо ситуації в Херсоні, то там окупанти готуються до оборони. У Міноборони США зазначили, що, попри заяви про депортацію українців з міста, Штати не фіксують вивезення великої кількості людей.

Райдер також зазначив, що з настанням холоді обидві сторони на фронті зіштовхнуться з труднощами: і окупаційні війська, і Сили оборони.

"У міру того, як ми наближаємося до зими, такі аспекти, як місцевість, бруд, сніг, лід будуть представляти проблеми. І тому ви продовжуєте бачити, як Україна проводить контрнаступ, щоб скористатися часом", — сказав генерал.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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