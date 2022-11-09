Путін зазнав поразки на полі бою, тому тепер він веде війну проти цивільної інфраструктури — Держдеп США

Однак у Вашингтоні зацікавлені, щоб він програв і тут.

Путін зазнав поразки на полі бою, тому тепер він веде війну проти цивільної інфраструктури — Держдеп США

Своїми ударами по енергетичній інфраструктурі України після 10 жовтня Росія по-суті взнає свою поразку на полі бою, тому намагається знищити енергетичну мережу та залишити мільйони українців без електроенергії, води чи тепла взимку, заявив під час брифінгу речник Державного департаменту США Нед Прайс.

“Президент Путін зазнав поразки на полі бою, тому тепер він веде війну проти цивільної інфраструктури України. Ми повинні переконатися, що тут він також зазнає невдачі”, - сказав представник Держдепу.

Саме тому Державний департамент працюватиме з Міністерством енергетики США, Міністерством оборони, Агентством США з міжнародного розвитку та Радою національної безпеки, щоб оцінити запити від уряду України та визначити ресурси чи обладнання, які можуть бути потрібні Україні.


Ірина Знась, ZN.ua





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