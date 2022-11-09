Путін зазнав поразки на полі бою, тому тепер він веде війну проти цивільної інфраструктури — Держдеп США

Своїми ударами по енергетичній інфраструктурі України після 10 жовтня Росія по-суті взнає свою поразку на полі бою, тому намагається знищити енергетичну мережу та залишити мільйони українців без електроенергії, води чи тепла взимку, заявив під час брифінгу речник Державного департаменту США Нед Прайс.

“Президент Путін зазнав поразки на полі бою, тому тепер він веде війну проти цивільної інфраструктури України. Ми повинні переконатися, що тут він також зазнає невдачі”, - сказав представник Держдепу.