Кулеба здійснив перший в історії України візит міністра до Камбоджі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший в історії України закордонний візит міністра до Камбоджі, де після двосторонніх переговорів із керівництвлом держави планує представити Україну на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Кулеба зазначив, що минулого тижня Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем‘єр-міністром Камбоджі Самдехом Гун Сеном, а сьогодні він зустрівся з камбоджийським лідером в Пномпені, щоб розвинути ці домовленості.

“Під час зустрічі з паном прем’єр-міністром ми обговорили надання нам обладнання для розмінування та підготовку камбоджійськими спеціалістами українських саперів, збільшення обсягів торгівлі, цифрову трансформацію, співпрацю в сфері освіти та продовольчу безпеку. Найближчим часом Україна та Камбоджа обміняються послами (за сумісництвом), аби мати постійний канал комунікації”, - написав міністр у Facebook .

Також Кулеба вперше представить Україну на саміті АСЕАН, до якої входять 10 країн: Бруней, В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М’янма, Сінгапур, Таїланд та Філіппіни.

“Під час саміту я проведу багато двосторонніх зустрічей і підпишу від імені України Інструмент про приєднання до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії. Україна стане першою країною Центральної Європи, яка приєднається до цього основоположного документу АСЕАН”, - повідомив він.

За його словами, підписання документу - важливий практичний результат розробленої МЗС Азійської стратегії, який принесе нашій державі, бізнесу та громадянам конкретні вигоди — від політичної, військової та економічної співпраці до торгівлі, збільшення експорту та обміну технологіями.