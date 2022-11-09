Росія доручила Слідчому комітету розслідувати значні втрати своїх морських піхотинців в Україні – Генштаб

Протягом доби ЗСУ продовжили бити по об’єктах і позиціях окупантів, інформує ZN.ua.

Росія доручила Слідчому комітету розслідувати значні втрати своїх морських піхотинців в Україні – Генштаб
Фото ілюстративне
© Getty Images

Російська влада відправила в тимчасово окупований Донецьк групу представників Слідчого комітету, щоб з’ясувати причини суттєвих втрат особового складу в підрозділах 155-ї окремої бригади морської піхоти РФ на війні проти України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Разом з тим, ворог продовжує зазнавати втрат на території нашої держави.

Протягом вівторка, 8 листопада, українська авіація завдала 16 ударів по ворожих військах, уразивши чотири пункти управління, чотири позиції засобів ППО та вісім районів зосередження живої сили, озброєння і техніки агресора.


Максим Царук, ZN.ua





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