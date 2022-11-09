Трамп вже закликав своїх прихильників до протестів

Колишній президент Дональд Трамп закликав до протестів тих, хто незадоволений перебігом проміжних виборів.

Політик у своїй соцмережі Truth Social заявив про нібито масові збої в різних штатах.

«Ситуація з відсутністю бюлетенів у Детройті дуже погана. Люди приходять проголосувати, аби їм сказали: "Вибачте, ви вже віддали голос». Це відбувається у великій кількості ще багато де. Протестуйте, протестуйте, протестуйте!», — написав Трамп.

Також, за його словами проблеми з перебігом виборів фіксували в Аризоні та у Пенсильванії.

Упродовж дня екпрезидент, партії якого пророкують перемогу на виборах, продовжував критикувати процес голосування.

Держсекретар штату Мічиган Джоселін Бенсон зробила скріншот допису Трампа та опублікувала його у Twitter .

Hi again ??



This isn’t true. Please don’t spread lies to foment or encourage political violence in our state. Or anywhere. Thanks.



- Jocelyn Benson, Michigan Secretary of State pic.twitter.com/R7Bw4bN0Q1 — Jocelyn Benson (@JocelynBenson) November 8, 2022

«Це неправда. Будь ласка, не поширюйте брехні, щоб розпалити чи заохотити політичне насильство в нашій державі. Або будь-де. Дякую»,— написала Бенсон у Twitter ».

Раніше Дональд Трамп заявив, що 15 листопада зробить дуже гучну заяву. Очевидно, це буде його оголошення про участь президентських виборах 2024 року, на що він вже кілька разів натякав.