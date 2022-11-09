Трамп вже закликав своїх прихильників до протестів

Колишній президент Дональд Трамп закликав до протестів тих, хто незадоволений перебігом проміжних виборів.
Політик у своїй соцмережі Truth Social заявив про нібито масові збої в різних штатах.
«Ситуація з відсутністю бюлетенів у Детройті дуже погана. Люди приходять проголосувати, аби їм сказали: "Вибачте, ви вже віддали голос». Це відбувається у великій кількості ще багато де. Протестуйте, протестуйте, протестуйте!», — написав Трамп.
Також, за його словами проблеми з перебігом виборів фіксували в Аризоні та у Пенсильванії.
Упродовж дня екпрезидент, партії якого пророкують перемогу на виборах, продовжував критикувати процес голосування.
Держсекретар штату Мічиган Джоселін Бенсон зробила скріншот допису Трампа та опублікувала його у Twitter.
Hi again ??
This isn’t true. Please don’t spread lies to foment or encourage political violence in our state. Or anywhere. Thanks.