Трамп вже закликав своїх прихильників до протестів

Колишній президент Дональд Трамп закликав до протестів тих, хто незадоволений перебігом проміжних виборів.

Політик у своїй соцмережі Truth Social заявив про нібито масові збої в різних штатах.

«Ситуація з відсутністю бюлетенів у Детройті дуже погана. Люди приходять проголосувати, аби їм сказали: "Вибачте, ви вже віддали голос». Це відбувається у великій кількості ще багато де. Протестуйте, протестуйте, протестуйте!», — написав Трамп.

Також, за його словами проблеми з перебігом виборів фіксували в Аризоні та у Пенсильванії.

Упродовж дня екпрезидент, партії якого пророкують перемогу на виборах, продовжував критикувати процес голосування.

Держсекретар штату Мічиган Джоселін Бенсон зробила скріншот допису Трампа та опублікувала його у Twitter .