Україна працює над розширенням "зернової угоди" – Зеленський

Українська влада працює над тим, щоб не лише продовжити, а й розширити ініціативу щодо експорту нашого продовольства Чорним морем. "Зернова угода" може отримати постійний гуманітарний компонент, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Разом з передовими і найбільш сумлінними державами будемо збільшувати допомогу тим країнам і народам, які особливо потерпають від продовольчої кризи", – пояснив він.

За словами глави держави, уже було проведено перші наради й отримано певні міжнародні домовленості в цьому питанні.