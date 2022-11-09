Україна працює над розширенням "зернової угоди" – Зеленський

Йдеться про допомогу країнам, які зіткнулися з продовольчою кризою, інформує ZN.ua.

Українська влада працює над тим, щоб не лише продовжити, а й розширити ініціативу щодо експорту нашого продовольства Чорним морем. "Зернова угода" може отримати постійний гуманітарний компонент, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Разом з передовими і найбільш сумлінними державами будемо збільшувати допомогу тим країнам і народам, які особливо потерпають від продовольчої кризи", – пояснив він.

За словами глави держави, уже було проведено перші наради й отримано певні міжнародні домовленості в цьому питанні.


Максим Царук, ZN.ua





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