Німеччина надасть 7,6 млн євро для допомоги в пошуках зниклих безвісти українців

Німеччина в рамках підтримки в розслідуванні воєнних злочинів Росії проти українців надає 7,6 млн євро проекту, який допоможе шукати безвісти зниклих українців. Про це поінформувало посольство Німеччини в Україні в Twitter .

«Німеччина надає 7,6 млн проекту Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) з метою допомогти Україні знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії в Україну. Також заплановано підготовку українських судових експертів та слідчих», – йдеться у повідомленні.

?? підтримка в розслідуванні воєнних злочинів: ?? надає €7,6 млн проєкту @TheICMP з метою допомогти ?? знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії в Україну. Також запланована підготовка ?? судових експертів та слідчих. #StandWithUkraine @AA_stabilisiert @GermanyinNL pic.twitter.com/42doxZmlXz — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) November 8, 2022

Кошти отримає Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (ICMP), яка займається питаннями зниклих безвісти внаслідок збройних конфліктів, порушень прав людини, катастроф, організованної злочинності, нелегальної міграції та інших причин.