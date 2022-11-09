Німеччина надасть 7,6 млн євро для допомоги в пошуках зниклих безвісти українців

Кошти спрямують також на підготовку українських судових експертів та слідчих, інформує ZN.ua.

Німеччина в рамках підтримки в розслідуванні воєнних злочинів Росії проти українців надає 7,6 млн євро проекту, який допоможе шукати безвісти зниклих українців. Про це поінформувало посольство Німеччини в Україні в Twitter.

«Німеччина надає 7,6 млн проекту Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) з метою допомогти Україні знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії в Україну. Також заплановано підготовку українських судових експертів та слідчих», – йдеться у повідомленні.

?? підтримка в розслідуванні воєнних злочинів: ?? надає €7,6 млн проєкту @TheICMP з метою допомогти ?? знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії в Україну. Також запланована підготовка ?? судових експертів та слідчих. #StandWithUkraine @AA_stabilisiert @GermanyinNL pic.twitter.com/42doxZmlXz

— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) November 8, 2022

Кошти отримає Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (ICMP), яка займається питаннями зниклих безвісти внаслідок збройних конфліктів, порушень прав людини, катастроф, організованної злочинності, нелегальної міграції та інших причин.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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