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2022-11-09
Байден про можливу перемогу республіканців: «Це будуть два жахливих роки»
Але є і хороша новина.
© The White House / Flickr
Президент США Джо Байден під час заходу зі збору коштів у Чикаго висловив думку, що Америку чекають не найкращі роки, якщо Республіканська партія зможе перемогти на проміжних виборах. Про це
"Якщо ми програємо палату представників та сенат, це будуть жахливі два роки. Хороша новина полягає в тому, що я маю ручку для підписання вето", - заявив лідер США.
Михайло Яровенко, ZN.ua