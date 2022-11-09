Байден про можливу перемогу республіканців: «Це будуть два жахливих роки»

Але є і хороша новина.

Байден про можливу перемогу республіканців: «Це будуть два жахливих роки»
© The White House / Flickr

Президент США Джо Байден під час заходу зі збору коштів у Чикаго висловив думку, що Америку чекають не найкращі роки, якщо Республіканська партія зможе перемогти на проміжних виборах. Про це повідомляє CNN.

"Якщо ми програємо палату представників та сенат, це будуть жахливі два роки. Хороша новина полягає в тому, що я маю ручку для підписання вето", - заявив лідер США.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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