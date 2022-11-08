Не може бути ефективної кліматичної політики без миру – Зеленський

Не може бути ефективної кліматичної політики без миру на землі. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський, виступаючи під час Конференції ООН з питань зміни клімату COP27 яка відкрилась у Єгипті.

"Росія повинна заткнути свої гармати й сховати свої ракети, щоб світ міг нарешті почути, що ми всі разом дійсно можемо зробити для порятунку від кліматичної катастрофи. Ми всі – Європа, Африка, Азія, Америка, Австралія", - заявив Зеленський.

Президент розповів про ризик радіаційної катастрофи на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, яку армія РФ "перетворила цю атомну станцію на військовий полігон і постійно грається з підключенням станції та атомних реакторів до енергомережі".

Насамкінець Зеленський закликав підтримати створення глобальної платформи для оцінки збитків, завданих клімату та навколишньому середовищу унаслідок військових дій.