Північна Корея шитиме форму для військових РФ - ЗМІ
Резолюція ООН забороняє Північній Кореї будь-який експорт виробів текстильної промисловості, інформує
КНДР планує виготовляти і надсилати зимову військову форму для військ РФ. Декілька фабрик у країні вже залучені до цього. Про це, посилаючись на свої джерела,
Як повідомляють співрозмовники видання, виготовляти зимову форму для російських солдатів почали щонайменш три фабрики у Пхеньяні та ймовірно ще декілька виробництв у інших місцях. Як зазначається, РФ надає матеріали для безпосередньо військової форми, а також білизни та взуття. Потім готовий товар залізницею доставляється у Росію, через вузький перешийок, що сполучає країни - шляхом, який нещодавно "розморозили" після восьмимісячної паузи через пандемію коронавірусу.
Варто зазначити, що кілька тижнів тому російське посольство у КНДР заявило, що Росія "зацікавлена купувати одяг та взуття" з Північної Кореї.
Джерело додає, що Північній Кореї вигідна співпраця з РФ для отримання іноземної валюти, особливо після вимушеної паузи через пандемію коронавірусу.