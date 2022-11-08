Північна Корея шитиме форму для військових РФ - ЗМІ

КНДР планує виготовляти і надсилати зимову військову форму для військ РФ . Декілька фабрик у країні вже залучені до цього. Про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє Radio Free Asia.

Як повідомляють співрозмовники видання, виготовляти зимову форму для російських солдатів почали щонайменш три фабрики у Пхеньяні та ймовірно ще декілька виробництв у інших місцях. Як зазначається, РФ надає матеріали для безпосередньо військової форми, а також білизни та взуття. Потім готовий товар залізницею доставляється у Росію, через вузький перешийок, що сполучає країни - шляхом, який нещодавно "розморозили" після восьмимісячної паузи через пандемію коронавірусу.

Варто зазначити, що кілька тижнів тому російське посольство у КНДР заявило, що Росія "зацікавлена купувати одяг та взуття" з Північної Кореї.