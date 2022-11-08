Північна Корея шитиме форму для військових РФ - ЗМІ

Резолюція ООН забороняє Північній Кореї будь-який експорт виробів текстильної промисловості, інформує ZN.ua.

Північна Корея шитиме форму для військових РФ - ЗМІ
© unsplash/micha_braendli

КНДР планує виготовляти і надсилати зимову військову форму для військ РФ. Декілька фабрик у країні вже залучені до цього. Про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє Radio Free Asia.

Як повідомляють співрозмовники видання, виготовляти зимову форму для російських солдатів почали щонайменш три фабрики у Пхеньяні та ймовірно ще декілька виробництв у інших місцях. Як зазначається, РФ надає матеріали для безпосередньо військової форми, а також білизни та взуття. Потім готовий товар залізницею доставляється у Росію, через вузький перешийок, що сполучає країни - шляхом, який нещодавно "розморозили" після восьмимісячної паузи через пандемію коронавірусу.

Варто зазначити, що кілька тижнів тому російське посольство у КНДР заявило, що Росія "зацікавлена купувати одяг та взуття" з Північної Кореї.

Джерело додає, що Північній Кореї вигідна співпраця з РФ для отримання іноземної валюти, особливо після вимушеної паузи через пандемію коронавірусу.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
РФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідкаРФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідка
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
The Guardian: В Ірані назріває розкол через поставки безпілотників РосіїThe Guardian: В Ірані назріває розкол через поставки безпілотників Росії
Блок рекламы


Похожие новости
У Росії партизани підпалили потяги з пальним для військових: фото і відеоУ Росії партизани підпалили потяги з пальним для військових: фото і відео
Російські лікарі не в змозі рятувати своїх військових, поранених загарбників звозять в Мелітополь — ФедоровРосійські лікарі не в змозі рятувати своїх військових, поранених загарбників звозять в Мелітополь — Федоров
Північна Корея запустила чотири балістичні ракети в напрямку Жовтого моряПівнічна Корея запустила чотири балістичні ракети в напрямку Жовтого моря
Лукашенко: тисячу двісті разів говорив – я не збираюся посилати військових в УкраїнуЛукашенко: тисячу двісті разів говорив – я не збираюся посилати військових в Україну
Південна Корея підняла близько 80 винищувачів після повідомлень про 180 військових літаків у повітрі КНДРПівденна Корея підняла близько 80 винищувачів після повідомлень про 180 військових літаків у повітрі КНДР
Двоє військових Росії ґвалтували вагітну жінку: фото та деталіДвоє військових Росії ґвалтували вагітну жінку: фото та деталі
Північна Корея випустила 23 ракети, викликавши повітряну тривогу на ПівдніПівнічна Корея випустила 23 ракети, викликавши повітряну тривогу на Півдні
ЗСУ ліквідували ще 800 російських військових та багато ворожої техніки: свіже зведення ГенштабуЗСУ ліквідували ще 800 російських військових та багато ворожої техніки: свіже зведення Генштабу
Навчання на системах NASAMS для українських військових триває – ПентагонНавчання на системах NASAMS для українських військових триває – Пентагон
Білоруські силовики затримали власника магазину, який відмовився обслуговувати військових РФБілоруські силовики затримали власника магазину, який відмовився обслуговувати військових РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости