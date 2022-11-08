В Україні оголошено "полювання" на майно заборонених політичних партій

У ході розшуку перевірятимуть не лише членів партії, але й пов'язаних з ними осіб, інформує ZN.ua.

В Україні оголошено
Фото ілюстративне. Офіс Партії регіонів, штурм, 2014 рік.
© @pravyjsektor

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), буде розшукувати майно політичних партій, діяльність яких заборонена у судовому порядку. Це визначено постановою уряду №1251 від 4 листопада.

Відповідне завдання постановою покладається на Мін'юст та АРМА.

Так, Міністерство юстиції надсилатиме до АРМА запит, який містить, повний перелік обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень забороненої партії, та копію рішення суду.

Далі АРМА зобов'язане виконати пошук майна протягом п’яти робочих днів. Що, очевидно, має по максимуму унеможливити відчуження або продаж указаного майна.

Навіть якщо АРМА вважатиме, що залишається ще невиявлене майно, вона передає інформацію Мін'юсту про вже знайдене, з одночасним поданням запиту про продовження пошуку.

Цікавий момент, у ході розшуку, АРМА матиме право отримувати доступ до джерел даних, що перебувають у розпорядженні третіх осіб. Вочевидь, йдеться про родичів членів партії, на яких може бути переписане майно, або інших пов'язаних осіб.

Нагадаємо, 15 вересня суд остаточно заборонив діяльність партії "Опозиційна платформа за життя". Наслідком заборони партії, згідно з законодавством, є передача її майна на користь держави.

Раніше Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив ще 15 партій, серед яких Комуністична партія України, Соціалістична партія України, Партія Шарія, Союз лівих сил, “Соціалісти” тощо.

П'ять із 16 заборонених партій оскаржують рішення суду.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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