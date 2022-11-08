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2022-11-08
Під час візиту до Британії Столтенберг відвідає базу, де навчаються українські військові
Британська програма підготовки українських військових може забезпечити до 10 тисяч солдатів, інформує
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг найближчими днями здійснить офіційний візит до Великої Британії. Про це
У повідомленні зазначається, що у рамках візиту до Сполученого Королівства генсек зустрінеться з прем’єр-міністром Ріші Сунаком і очільником МЗС Джеймсом Клеверлі.
Також, разом з міністром оборони Британії Беном Воллесом, Столтенберг відвідає військову базу, де навчаються українські військові.
Михайло Яровенко, ZN.ua