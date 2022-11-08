Під час візиту до Британії Столтенберг відвідає базу, де навчаються українські військові

Британська програма підготовки українських військових може забезпечити до 10 тисяч солдатів, інформує ZN.ua.

Під час візиту до Британії Столтенберг відвідає базу, де навчаються українські військові
© Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг найближчими днями здійснить офіційний візит до Великої Британії. Про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу.

У повідомленні зазначається, що у рамках візиту до Сполученого Королівства генсек зустрінеться з прем’єр-міністром Ріші Сунаком і очільником МЗС Джеймсом Клеверлі.

Також, разом з міністром оборони Британії Беном Воллесом, Столтенберг відвідає військову базу, де навчаються українські військові.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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