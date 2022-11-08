Під час візиту до Британії Столтенберг відвідає базу, де навчаються українські військові

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг найближчими днями здійснить офіційний візит до Великої Британії. Про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу.

У повідомленні зазначається, що у рамках візиту до Сполученого Королівства генсек зустрінеться з прем’єр-міністром Ріші Сунаком і очільником МЗС Джеймсом Клеверлі.

Також, разом з міністром оборони Британії Беном Воллесом, Столтенберг відвідає військову базу, де навчаються українські військові.