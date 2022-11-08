Прес-секретар президента Чехії дав притулок українці і закохався: чим усе закінчилося

Прес-секретар президента Чехії дав притулок українці і закохався: чим усе закінчилося

Прес-секретар президента Чехії Іржі Овчачек одружився з дівчиною з України.

Про це з посиланням на незалежні джерела повідомив чеський таблоїд "Blesk".

Весілля відбулося минулої п'ятниці, зараз 43-річний Овчачек та його обраниця проводять медовий місяць. Пара залишилася у Чехії.

Про дружину речника президента Чехії відомо, що вона з України. Знайомство відбулося, коли Овчачек запропонував їй житло у рамках допомоги біженцям.

Весілля, фото: скріншот You Tube

У дівчини є син дошкільного віку.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський висловився за створення спецтрибуналу над вищим керівництвом Росії за військові злочини, скоєні в Україні.

"Чехія - серед країн, які виступають за створення спеціального трибуналу для суду над вищим політичним керівництвом Росії за злочини в Україні. Будь-які політичні лідери держави мають відповідати за розв'язання війни. Зараз не час говорити про світ. Росія розуміє лише силу... Якщо ми хочемо безпеки - повинні діяти правила, і ми маємо забезпечувати їх виконання на міжнародному рівні", - говорив Липавський.

В Україну також приїжджала делегація уряду Чехії на чолі із прем'єром Петром Фіалою. У рамках цього візиту глава чеського уряду та президент України підписали Спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України.


Катерина Петренко, politeka.net





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