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2022-11-08
Ще "мінус" 15 танків та понад 700 окупантів: зведення втрат армії РФ в Україні
Йде вже 258-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинули вже близько 77 170 військовослужбовців РФ. Лише минулої доби в нашій країні ліквідовано 710 загарбників, літак, 15 танків і багато іншої військової техніки ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 77 170 (+710) осіб ліквідовано,
- танків ? 2 786 (+15) од.,
- бойових броньованих машин ? 5 654 (+24) од.,
- артилерійських систем – 1791 (+9) од.,
- РСЗВ – 391 (+0) од.,
- засобів ППО ? 203 (+1) од.,
- літаків – 278 (+1) од.,
- гелікоптерів – 260 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4),
- крилатих ракет ? 399 (+0),
- кораблів/катерів ? 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 216 (+17) од.,
- спеціальної техніки – 159 (+2).
Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Олена Руденко, Апостроф