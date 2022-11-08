Ще "мінус" 15 танків та понад 700 окупантів: зведення втрат армії РФ в Україні

Йде вже 258-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинули вже близько 77 170 військовослужбовців РФ. Лише минулої доби в нашій країні ліквідовано 710 загарбників, літак, 15 танків і багато іншої військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 77 170 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2 786 (+15) од.,
  • бойових броньованих машин ? 5 654 (+24) од.,
  • артилерійських систем – 1791 (+9) од.,
  • РСЗВ – 391 (+0) од.,
  • засобів ППО ? 203 (+1) од.,
  • літаків – 278 (+1) од.,
  • гелікоптерів – 260 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4),
  • крилатих ракет ? 399 (+0),
  • кораблів/катерів ? 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 216 (+17) од.,
  • спеціальної техніки – 159 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.


Олена Руденко, Апостроф





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