The Guardian: В України є можливість не дозволити Росії зміцнити свою армію взимку

Сильні дощі в Україні двічі на рік перетворюють не асфальтовані дороги в суцільне болото, роблячи їх майже непрохідними. Навіть танки змушені рухатися лише по основних шляхах. Маршрути пересування техніки стають передбачуваними, що робить її легкою здобиччю для артилерії, безпілотників чи повітряних атак.

Потім в грудні крига і сніг принесуть свої проблеми. Через відсутність листя в лісах і лісосмугах сховатися від безпілотників стане важко. Але водночас постійні густі хмари будуть заважати повітряній розвідці. Поставок боєприпасів включно з артилерійськими снарядами доведеться чекати довше. І підвозити їх зможуть менше. Іншими словами, зима зробить все повільним, - пише в статті для The Guardian юрист і колишній військовий Френк Ледвідж, який проходив службу на Балканах, в Іраку і Афганістані.

Він зауважує, що український стиль ведення війни покладається на швидкість і несподіванку. Тому українські сили можуть втратити значну частину набраних ними темпів. Крім того, солдати, як і всі інші, будуть зосереджені на збереженні тепла. «Генерал зима» наближається. Армія Росії під новим командуванням буде намагатися заморозити лінії фронту і утримати їх. Українські військові, швидше за все, не зможуть проводити такі проривні операції, як в попередні 8 місяців. Хоча вони неодноразово дивували світ в минулому.

Інші зміни теж на підході. Нові об’єднані командні структури Росії під керівництвом генерала Сєргєя Суровікіна, схоже, внесли певну раціональність в свої хаотичні організацію і операції. З’явилися прояви більш узгодженого підходу. Такими автор називає ракетні удари по Києву, які почалися в листопаді. На початку війни російські розосереджені атаки, в ході яких цілі в містах знищувалися безладно, виснажили обмежений арсенал високоточних ракет Росії. І при цьому такі обстріли не принесли жодної стратегічної чи оперативної вигоди.