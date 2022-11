Росія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідка

Росія почала будівництво оборонних споруд навколо окупованого міста Маріуполь. Для цього два заводи виготовляють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як “зуби дракона”, повідомляє розвідка Великої Британії.

“Зуби дракона”, ймовірно, встановлені між Маріуполем і селом Нікольське, а з північного боку Маріуполя до с.Старий Крим.

“Маріуполь є частиною російського «сухопутного мосту» з Росії до Криму, ключової логістичної лінії зв’язку”, - зазначають у розвідці.

Такі укріплення також відправили для підготовки оборонних укріплень в окупованих Запоріжжі та Херсоні. Таким чином Росія зміцнює свої лінії в усіх районах окупації. Так, 19 жовтня 2022 року власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин заявив про будівництво укріпленої «лінії Вагнера» оборони в окупованій Росією Луганській області.

“Ця діяльність свідчить про те, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за поточною лінією фронту, щоб, ймовірно, запобігти будь-якому швидкому просуванню України в разі прориву”, - вважають аналітики.