У Саакашвілі знайшли тяжкі хвороби, заява лікарів: "Він ще навіть не знає"

Стан екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі погіршився.

Про це повідомив його адвокат Шалва Хачапурідзе в ефірі телеканалу Georgian Times .

"Деменція – це не один, а один із переліку діагнозів, які має Михайло Саакашвілі. Сьогодні у нього виявили туберкульоз. Відповідь про його туберкульоз я отримав годину тому від німецьких лікарів. Він ще навіть не знає цього, я зараз уперше говорю це публічно" – сказав адвокат.

Перед цим Хачапурідзе повідомив грузинським ЗМІ, що окрім деменції та туберкульозу у Саакашвілі перевіряються ще 34 діагнози.

На це вже відреагувала влада Грузії. Як передає Mtavari Arhi , міністр юстиції країни Раті Брегадзе заявив, що держава створила всі умови, щоб здоров'я колишнього президента було захищене, і він уже перебуває у спеціальній клініці. Брагедзе також заявив, що "домисли про стан здоров'я" Саакашвілі "неетичні".

Наразі політик знаходиться у клініці "Вівамеді" у Тбілісі.

Екс-президент Грузії та громадянин України Міхеїл Саакашвілі перебуває за ґратами від часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів восени 2021 року. Він не був у країні відтоді, як завершилася його друга президентська каденція у 2013 році.