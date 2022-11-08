Мобільні групи добровольців у Миколаєві допомагають перехоплювати іранські дрони – Кім

Відсоток збитих «шахедів» у регіоні є одним із найкращих по країні, інформує ZN.ua.

Мобільні групи добровольців у Миколаєві допомагають перехоплювати іранські дрони – Кім
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Співпрацюючи з повітряними силами ЗСУ влада Миколаївської області створила добровольчі формування для перехоплення іранських дронів. Про це в ефірі телемарафону сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Ми їх вираховуємо і виїжджаємо на перехват. Це дає свій результат. Зараз у нас уже істотно збільшилась кількість цих мобільних груп. І для людей, які працюють, з?явився навіть певний азарт: вони самі вивчають технічні характеристики і працюють», – повідомив голова Адміністрації.

Кім додав, що влада Миколаївщини дає поради і ділиться досвідом з іншими регіонами.

«Ті, хто запитує, ми всім розповідаємо, як ми це робимо. І цей досвід розповсюджується зараз далі... Останніми тижнями у нас вже неодноразово збивали їх стрілецькою зброєю. Тобто це питання бажання зараз. І чим більше зараз у нас таких вогневих груп, тим більша імовірність, що вони будуть збиті», – підкреслив Кім.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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