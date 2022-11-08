В Україні змінилися правила перетину кордону для людей з інвалідністю

В Україні змінилися правила перетину державного кордону під час воєнного стану. Тепер особи з інвалідністю не можуть виїхати в іншу країну на підставі довідки МСЕК. Для виїзду потрібно мати при собі посвідчення, що підтверджує відповідний статус, або документ про призначення соціальної допомоги.

В Україні змінилися правила перетину кордону для людей з інвалідністю: кого не випустять з країни

Такі правила діють з 2 листопада. Уряд змінив вимоги до інвалідів, які хочуть виїхати з України під час мобілізації. З переліку документів, що дозволяють виїхати українцям за кордон під час війни, виключили довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК). Цей документ містить інформацію про групу та причину інвалідності, однак не має даних, які дозволяють ідентифікувати людину. Підробити таку довідку набагато простіше, ніж інші документи. Тому й було вирішено ввести більш жорсткі умови для перетину кордону.

На сьогоднішній день людині з інвалідністю для виїзду з України знадобиться один із документів:

  • посвідчення, яке підтверджує статус інваліда;
  • пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;
  • довідка про отримання пільг людини з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
В Україні змінилися правила перетину кордону для людей з інвалідністю: кого не випустять з країни

Нагадаємо, що з вересня виїжджати за кордон до родичів з інвалідністю чоловіки можуть кілька разів на рік.

Раніше повідомлялося, як проходитиме цільова мобілізація в Україні, і до яких робіт залучать призовників.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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