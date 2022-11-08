В ОК "Схід" назвали три місця, де армія РФ зазнає "безпрецедентних" для ХХІ століття втрат

Речник ОК "Схід" Сергій Череватий повідомив, що російська армія зазнає "безпрецедентних" втрат, як для XXI століття, в Донецькій області, а саме в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледару. Під час телемарафону він назвав цей регіон "епіцентром війни".

"Там тривають найбільш жорстокі та криваві бої, противник застосовує всі види артилерії та авіації. Інформація про те, що 155-а бригада морської піхоти армії РФ зазнає великих втрат під Вугледаром — це правда, - зауважив Череватий. - Вони вже чекають на "офіцерів-вихователів" з тихоокеанського флот, щоб погасити бунт і піднімати моральний стан".

Він додав, що втрати ворога в регіоні наближені до ситуації під час Другої світової війни.