Розвідка знайшла докази поставки Іраном дронів до Росії після 24 лютого: фото
Українські військові виявили докази, що іранські дрони-камікадзе Mohajer-6, попри запевнення влади Ірану, були поставлені до Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, інформує
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Безпілотник Mohajer-6, виробництво якого Іран розпочав у 2017 році, за розмірами схожий на турецький Bayraktar Tb2. Максимальна швидкість – 200 кілометрів на годину, дальність – 1800 кілометрів. В Україні росіяни використали 4 таких безпілотники і всі вони були збиті.
Mohajer-6 використовують для розвідки та ураження наземних цілей за допомогою авіаційних бомб.
"Управління ведеться за допомогою наземної станції. Завдяки камерам оператор контролює політ, у самій ракеті також є камера і можна побачити, чи була мета уражена чи ні", - розповіли в українській розвідці.
Дрон здатний нести 4 авіабомби із загальною вагою 80 кілограмів.
Відомо, що Mohajer зібраний із деталей виробництва різних країн. Більшість комплектуючих із США, встановлені австрійський двигун та японська камера.
"Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі. Камера видимого діапазону - Японія. Лазерний далекомір - китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва", - заявили в ГУР.
Українські військові мають інформацію, що Mohajer-6 постачали до РФ після 24 лютого.
"Гвинт даного безпілотника був виготовлений лише у лютому цього року. Це тільки виготовлено. А ще треба час, щоб його доставити до Російської Федерації. Тобто він був поставлений цього року", - зазначили у розвідці.
Українські спеціалісти вивчають іноземні комплектуючі. Серійні номери та дані про виробників українська розвідка вже передала країнам-партнерам.