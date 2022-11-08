Розвідка знайшла докази поставки Іраном дронів до Росії після 24 лютого: фото

Українські військові виявили докази, що іранські дрони-камікадзе Mohajer-6, попри запевнення влади Ірану, були поставлені до Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, інформує Апостроф .

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Безпілотник Mohajer-6, виробництво якого Іран розпочав у 2017 році, за розмірами схожий на турецький Bayraktar Tb2. Максимальна швидкість – 200 кілометрів на годину, дальність – 1800 кілометрів. В Україні росіяни використали 4 таких безпілотники і всі вони були збиті.

Mohajer-6 використовують для розвідки та ураження наземних цілей за допомогою авіаційних бомб.

"Управління ведеться за допомогою наземної станції. Завдяки камерам оператор контролює політ, у самій ракеті також є камера і можна побачити, чи була мета уражена чи ні", - розповіли в українській розвідці.

Дрон здатний нести 4 авіабомби із загальною вагою 80 кілограмів.

Відомо, що Mohajer зібраний із деталей виробництва різних країн. Більшість комплектуючих із США , встановлені австрійський двигун та японська камера.

"Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі. Камера видимого діапазону - Японія. Лазерний далекомір - китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва", - заявили в ГУР.

Українські військові мають інформацію, що Mohajer-6 постачали до РФ після 24 лютого.

"Гвинт даного безпілотника був виготовлений лише у лютому цього року. Це тільки виготовлено. А ще треба час, щоб його доставити до Російської Федерації. Тобто він був поставлений цього року", - зазначили у розвідці.

Українські спеціалісти вивчають іноземні комплектуючі. Серійні номери та дані про виробників українська розвідка вже передала країнам-партнерам.