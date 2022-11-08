Міністри оборони США та Італії обговорили подальшу підтримку України, зокрема ППО

Держави продовжать співпрацювати для допомоги Україні.

Міністри оборони США та Італії обговорили подальшу підтримку України, зокрема ППО
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін у понеділок, 7 листопада провів телефонну розмову з главою Міноборони Італії Гвідо Крозетто, під час якої, зокрема, обговорювалося продовження співпраці двох держав у підтримці України, у тому числі щодо забезпечення її засобами протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба Пентагону, інформує ZN.ua.

Остін подякував Крозетто за його бажання продовжувати військову підтримку України в протистоянні російській агресії.


Максим Царук, ZN.ua





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