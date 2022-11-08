Міністри оборони США та Італії обговорили подальшу підтримку України, зокрема ППО

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін у понеділок, 7 листопада провів телефонну розмову з главою Міноборони Італії Гвідо Крозетто, під час якої, зокрема, обговорювалося продовження співпраці двох держав у підтримці України, у тому числі щодо забезпечення її засобами протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба Пентагону, інформує ZN.ua .

Остін подякував Крозетто за його бажання продовжувати військову підтримку України в протистоянні російській агресії.