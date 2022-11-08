Іран почав постачати дрони-камікадзе до Росії після 24 лютого – ГУР

Безпілотник Mohajer зібраний із деталей, які вироблені в різних країнах, інформує ZN.ua.

Іран почав постачати дрони-камікадзе до Росії після 24 лютого – ГУР
© Getty Images

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що деякі деталі іранських дронів-камікадзе виготовили після вторгнення РФ в Україні.

“Гвинт безпілотника “Mohajer-6” був виготовлений тільки в лютому цього року. Це тільки виготовлений. А ще був потрібен час, щоб його доставити до Російської Федерації. Тобто вони були доставлені в цьому році”, - зазначив представник ГУР Василь.

За словами представника розвідки, безпілотник Mohajer зібраний із деталей, які вироблені в різних країнах - більшість комплектуючих зі США. Дрон також має австрійський двигун та японську камеру.

“Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі (сучасна перська мова, має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані). Камера видимого діапазону – Японія. Лазерний дальномір – китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва”, - йдеться в повідомленні.

Українські фахівці вивчають, як іноземні комплектуючі опинилися в іранських дронах.


Анна Конюченко, ZN.ua





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