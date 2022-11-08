FT: Республіканці готуються стати більшістю в нижній палаті Конгресу, чого чекати Україні і американцям?

Судячи з заяв конгресменів-республіканців перед виборами, Київ може зіштовхнутися зі скороченням американської допомоги, а син Байдена - з новими розслідуваннями, інформує ZN.ua.

FT: Республіканці готуються стати більшістю в нижній палаті Конгресу, чого чекати Україні і американцям?

Якщо результати опитувань правильні, Республіканська партія за крок до контролю, принаймні, над однією з палат Конгресу після сьогоднішніх середньострокових виборів. Тож у Вашингтоні з’явиться «розділений уряд».

Позапартійні прогнози говорять, що республіканці сформують більшість в Палаті представників. А те, хто буде контролювати Сенат, швидше за все, буде залежати від ключових голосувань в кількох штатах, таких як Пенсільванія, Джордія і Невада, - пише Financial Times.

Президент США має право накладати вето на законодавчі ініціативи республіканців. Але, попри це, потенційні зміни порушують питання про те, як поява республіканської Палати представників вплине на наступні два роки президентства Джо Байдена. Кевін МакКарті, який, швидще з авсе, стане наступним спікером нижньої палати Конгресу в разі перемоги Республіканської партії на виборах, натякав продовж останніх тижнів, чого варто очікувати.

МакКарті допустив, що він може використати обмеження державних запозичень, яке ще називають «борговою стелею», в якості важеля для просування політичних пріоритетів республіканців включно з значним скороченням витрат.

«Не можна просто далі продовжувати витрачати і збільшувати борг. Наступає момент, коли потрібно сказати: гаразд, ми дамо вам більше грошей, але ви маєте змінити свою поведінку. Ми не збираємося просто підвищувати кредитний ліміт, правильно? Може варто серйозно сісти, поговорити і з’ясувати, де ми можемо скинути трохи зайвого?» - сказав МакКарті.


Лесь Димань, ZN.ua





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