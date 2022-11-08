"Схеми" виявили у Підмосков’ї житло Наталії Королевської, яке вона приховувала протягом 16 років

Народна депутатка України Наталія Королевська, яка була обрана за списком нині забороненої "Опозиційної платформи – За життя", володіє у Московській області земельною ділянкою та будинком, які вона не вказувала у майнових деклараціях 16 років - з часу, відколи вперше потрапила до Верховної Ради. Це може містити ознаки порушення антикорупційного законодавства – в частині декларування недостовірних відомостей.

Про це йдеться в розслідуванні"Схеми" (Радіо Свобода), інформує Апостроф .

Як свідчить офіційний реєстр речових прав Росії, з 2005 року Наталія Королевська володіє земельною ділянкою у селі Кругліно Дмитрівського району Московської області РФ . На ній розташований будинок.Нерухомість Королевської – у курортній зоні неподалік лісу, через дорогу розташований – "Яхрома Парк", гірськолижний курорт площею 150 гектарів.

Вперше Наталія Королевська стала депуткою Верховної Ради у 2006 році. З того часу у майнових деклараціях вона не вказувала, що має нерухомість у Росії.

Схожу ситуацію - з приховуванням нерухомості у Росії - мав славнозвісний Андрій Портнов. Родині колишнього заступника голови Адміністрації президента України Портнова належить елітне майно у РФ , яке було придбано після Революції Гідності і оформлене на його цивільну дружину Анастасію Валяєву та її матір. Йдеться про володіння 2000 кв м у бізнес-центрі "Мосфильмовский" (Мосфільмівська, 38а, Москва).

Наталія Королевська, як і Андрій Портнов раніше, не пояснила, яким чином і чому вона приховувала факти володіння майном у Росії.